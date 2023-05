Leixões derrota Vilafranquense e confirma manutenção na II Liga

A equipa de Matosinhos chegou aos 39 pontos, o que deixa o Leixões matematicamente livre do perigo de despromoção. Brunão fez o 1-0 aos 52 minutos, depois de uma defesa incompleta do guarda-redes Pedro Trigueira, e Tiago Morais anotou o resultado final, aos 87 minutos, com um remate cruzado.



Depois de três derrotas consecutivas, duas delas em casa, o Leixões chegou a este encontro com o quinto classificado, o Vilafranquense, sob grande pressão e isso ficou visível na sua exibição insegura até ao intervalo diante de um opositor descontraído.



O Leixões - cujo plantel comprou e ofereceu todos os bilhetes deste jogo aos sócios, destinando-se a receita correspondente a pagar alguns tratamentos de uma bebé de um ano - apanhou um grande susto logo aos sete minutos.



John Mercado isolou-se, enfrentou Igor Stefanovic, rematou e o guarda-redes leixonense conseguiu defender, evitando um golo que podia ter complicado muito os objetivos da equipa da casa.



A segunda parte correu bem ao Leixões: o lateral esquerdo Miguel Ângelo sofreu uma falta já perto da área contrária, Fabinho bateu o livre, Pedro Trigueira defendeu para a frente e Brunão, à vontade, aproveitou e fez um golo fácil.



O Vilafranquense reagiu e Léo Alaba rematou com o pé esquerdo, aos 55 minutos, mas ao lado da baliza leixonense.



Os visitantes tinham mais bola e melhores ideias, mas faltou-lhes a intensidade necessária para conseguir algo mais, e Ricardo Valente ganhou uma bola aos 64 minutos junto à linha divisória do meio-campo, correu para a baliza de Pedro Trigueira e, já na área, rematou, mas para fora.



O empate esteve à vista aos 80 minutos, no seguimento de um cruzamento Edson Farias da esquerda, com Nené a surgir nas costas de Meira, desatento, e a desviar para as mãos de Stefanovic, que foi um dos jogadores decisivos do Leixões neste jogo.



O Vilafranquense lutou pelo empate, mas, aos 87 minutos, foi surpreendido por um contra-ataque rápido pela esquerda. Arome lançou Tiago Morais e o ala leixonense deixou um opositor para trás, fletiu para o centro e acabou o seu trabalho com um remate cruzado e colocado, fazendo o 2-0 final.



Com este triunfo, a equipa de Matosinhos atinge os 39 pontos – perderá um na classificação final por infrações de natureza salarial -, e já não pode ser alcançada pelo BSAD, equipa em zona de play-off de manutenção, que tem 31 e menos um jogo. O Vilafranquense segue em quinto, com 45 pontos.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Vilafranquense, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.







Marcadores:



1-0, Brunão, 52 minutos.



2-0, Tiago Morais, 87.







Equipas:



- Leixões: Igor Stefanovic, Meira, Brunão, Calasan, Pedro Coronas, Wakaso, Zag (Bright, 81), Fabinho, Miguel Ângelo (Joel, 71), Adriano (Tiago Morais, 76) e Ricardo Valente (Arome, 81).



(Suplentes: Ricardo Moura, Paulo Alves, Agostinho, Tomás Couto, Morais, Joel, Rafa Arome e Bright).



Treinador: Vítor Martins.



- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Suliman, Anthony, Bruno Silva, Ceiti (Ricardo Dias, 57), André Sousa (João Amorim, 73), John Mercado (Bernardo Martins, 57), Luís Silva (Sangaré, 73), Maddi Queta (Edson Farias, 57) e Nené.



(Suplentes: Márcio, Bernardo, Sangaré, Dioh, Belkheir, Edson Farias, João Amorim, Ricardo Dias e Sílvio).



Treinador: Ricardo Chéu.







Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Ceitil (07), Adriano (28), Zag (33), Anthony (83) e Nené (90+1).



Assistência: 1.984 espetadores.