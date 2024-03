Leixões e Tondela empataram num jogo com domínio repartido

Ricardo Valente pôs os leixonenses a ganhar, aos 23 minutos, materializando o domínio que a sua equipa exercia, e Lucas Mezenga empatou, aos 80, culminando também a superioridade que o Tondela conquistara praticamente desde o início da segunda parte.



O Leixões continua só com uma vitória caseira, mas, devido a este empate, a equipa deixou os lugares de despromoção e subiu ao 14.º lugar da tabela classificativa, enquanto o Tondela mantém a sexta posição, totalizando agora 36 pontos.



Num jogo intenso e em que as duas equipas lutaram muito, mas criaram poucas oportunidades de golos, o Leixões foi mais forte na primeira parte e criou perigo aos 13 minutos, no seguimento de um canto e de um cabeceamento de Léo Bolgado, que só pecou por falta de pontaria.



O golo surgiu aos 23 minutos, quando Simão intercetou um passe e, de imediato, serviu Adriano Amorim, que aproveitou o espaço livre à sua frente, entrou na área pelo lado esquerdo, cruzou e serviu Ricardo Valente, que bateu Ricardo.



O Tondela sentiu então muitas dificuldades para ligar o seu jogo e foi quase sempre uma equipa reativa e, aos 42 minutos, sofreu um grande susto, num lance em que Adriano Amorim ganhou uma ligeira vantagem posicional sobre um opositor e, na área adversária, atirou para fora.



O encontro continuou intenso na segunda parte, e, aos poucos, o Leixões perdeu a energia exibida na primeira etapa e o Tondela cresceu, explorando os flancos para daí tentar aproximar-se da baliza de Stefanovic.



A pressão dos visitantes deu frutos aos 80 minutos, depois de um cruzamento da esquerda em que Roberto voltou a impor-se nas alturas à defesa leixonense e a bola sobrou para Lucas Mezenga, que, à vontade, fez um golo fácil e estabeleceu o empate.



Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Tondela, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Ricardo Valente, 23 minutos.



1-1, Lucas Mezenga, 80.



Equipas:



- Leixões: Igor Stefanovic, Paulinho, Léo Bolgado, Isaque, Simão, Paulo Alves (João Lima, 85), Zag, Fabinho (Vitó, 62), Paulité (Moisés Conceição, 73), Adriano Amorim (Avto, 73) e Ricardo Valente (Daniels, 62).



(Suplentes: Fábio Matos, Noga. Moisés Conceição, João Lima, Ventura, Vitó, Avto, Daniels e João Amorim).



Treinador: Carlos Fangueiro.



– Tondela: Ricardo, Tiago Almeida (Bebeto, 46), Lucas Mezenga, Ricardo Alves, Lucas Barros (Pedro Maranhão, 72), Luan Farias, Cícero, Ceitil (Rui Gomes, 46), Samuel Lobato (Costinha, 46), Rafael dos Anjos (Gustavo França, 72) e Roberto.



(Suplentes: Léo, Bebeto, Gustavo de França, Xavier, Hélder Tavares, Rui Gomes, Costinha, Pedro Maranhão e Gustavo França e Daniel dos Anjos).



Treinador: Tozé Marreco.



Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Zag (50), Ricardo Alves (52), Isaque (86) e Cícero (90+3).



Assistência: 1.926 espetadores.