Leixões eficaz e de contra-ataque derrotou Farense

Morim abriu o marcador logo aos 04 minutos, finalizando um bom cruzamento de João Amorim, Elvis Baldé empatou aos 15 após bater em velocidade o mesmo João Amorim, Sapara surpreendeu Rafael Defendi com um espetacular chapéu de longe, e Diogo Leitão fechou as contas aos 90+1.



Os leixonenses estiveram impedidos de inscrever jogadores pela FIFA, mas o problema já foi resolvido e isso permitiu ao técnico José Mota utilizar alguns dos reforços assegurados durante o defeso.



O Farense, que regressou esta época à II Liga, entrou melhor no jogo, mas isso durou pouco e sofreu cedo o primeiro, fruto de um contra-ataque rápido pelo lado direito, com João Amorim a cruzar e Morim a surgir de rompante e bater Rafael Defendi com um remate de primeira.



O contra-ataque leixonense iria ser um problema constante para o Farense, que, curiosamente, empatou através de uma transição também veloz. Rafael Defendi despachou a bola para o lado esquerdo e Elves Baldé foi mais rápido do que João Amorim e depois bateu Beunardeau.



Sapara desfez o empate com um golo soberbo. Sem qualquer oposição e no corredor central, o ala leixonense apercebeu-se do adiantamento do guarda-redes do Farense e bateu-o com um longo e vistoso chapéu.



O 2-1 surgiu numa altura em que o Farense tinha mais bola e iniciativa, mas sem causar problemas de maior à organização defensiva contrária, porque o seu futebol foi sempre muito pouco objetivo e mastigado.



A segunda parte foi menos intensa do que a primeira e o Farense continuou a ser previsível e incapaz de criar perigo, ao passo que o Leixões permaneceu coeso na defesa e de olho sempre no contra-ataque.



Wendel dispôs de uma boa ocasião de golo aos 50 minutos, mas tentou fintar Rafael Defendi em vez de rematar logo e a situação perdeu-se.



O lance serviu para confirmar a fragilidade defensiva do Farense ante o futebol rápido e vertical do Leixões, que ainda assim, aos 54 minutos, tremeu perante uma grande ameaça de Pedro Henrique.



A partir desse lance os treinadores das duas equipas procuraram refrescar as suas equipas e substituíram algumas peças que já apresentavam sinais de fadiga ou continuavam desinspiradas.



O 3-1 final nasceu de mais uma transição defesa-ataque rápida, já nos descontos, e de uma parceria entre suplentes utilizados. Jefferson Encada deixou-o para trás um oponente e cruzou atrasado para Diogo Leitão, que sentenciou o jogo e confirmou um triunfo que o Leixões fez por merecer pelo seu futebol pragmático.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Farense, 3-1



Ao intervalo: 2-1



Marcadores:



1-0, Morim, 04 minutos.



1-1, Elves Baldé, 15.



2-1, Sapara, 27.



3-1, Diogo Leitão, 90+1



Equipas:



- Leixões: Beunardeau, João Amorim, Gustavo França, Léo Bolgado, Seck, Nduwarugira, Thalis (Jeferson Encada, 59), Fabinho (Diogo Leitão, 77), Morim (Ben Hassan, 64), Sapara (Kiki, 64) e Wendel (Yuri, 77).



(Suplentes: Tiago Silva, Diogo Leitão, Luisinho, Jefferson Encada, Yuri, Ben Hassan, Kii, Ricardo Teixeira e Luan Santos).



Treinador: José Mota.



- Farense: Rafael Defendi, Alex Pinto (Loide Augusto, 82), Gut, Mancha, Abner (Henrique, 46), Amine, Fabrício Isidoro (Mica, 70), Lucca, Elves Baldé (Mayambela, 70), Vasco Lopes (Paollo, 46) e Pedro Henrique.



(Suplentes: Ricardo Velho, Mayambela, Bandarra, Henrique, Cláudio Falcão, Loide Augusto, Seruca, Paollo e Mica).



Treinador: Jorge Costa.







Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Morim (29), Alex Pinto (37), Sapara (45), Léo Bolgado (48) Mancha (53), Amine (55) e Paollo (89).



Assistência: 582 espetadores.