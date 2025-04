Leixões empata com o Académico de Viseu e não vence em casa há sete jogos

Os viseenses adiantaram-se no marcador com um golo de Iuri Araújo, aos 16 minutos, e os locais empataram, aos 58, através de Rafael Martins, que entrara na segunda parte para o lugar do médio defensivo Alhassan.



Depois de ter vencido o Mafra na ronda anterior, o Académico de Viseu tinha ainda uma pequena esperança de lutar pela promoção e isso viu-se na forma decidida como a equipa beirã abordou este embate com o Leixões.



O Académico de Viseu dominou o primeiro quarto de hora, sofreu uma contrariedade aos 15 minutos com a lesão do capitão André Almeida, que foi substituído por Michelis, e, logo depois, marcou num lance em que Iuri Araújo foi mais forte do que Henrique na luta pela bola e bateu Dani Figueira com um remate colocado, no seu oitavo golo na prova.



O golo coroou a ambição que a equipa viseense apresentou desde o início e André Clóvis aproveitou depois um passe errado, aproximou-se da área leixonense e desferiu um remate forte que quase deu novo golo.



Depois de uma entrada forte e do golo, os viseenses começaram, porém, a recuar face ao crescente assédio leixonense e fecharam-se com uma defesa de cinco unidades e um quarteto e a meio-campo.



O Leixões podia ter marcado aos 33 quando Ande André serviu Bica e este desperdiçou uma ocasião clara de golo quando tinha apenas o guarda-redes Bruni Brígido à sua frente.



O intervalo chegou depois de Alhassan assustar o guarda-redes Bruno Brígido com um remate que sofreu um desvio e saindo junto ao poste esquerdo da baliza do Académico de Viseu.



Alhassan já não voltou para a segunda parte, tendo dado o lugar a Rafael Martins, e o Leixões também foi outro, para muito melhor relativamente ao dos primeiros 45 minutos, revelando-se intenso nas suas ações e forçando o Académico a redobrados cuidados defensivos.



O golo do empate começou num livre cobrado por Bica com um remate forte que Bruno Brígido não segurou, tendo Rafael Martins, oportuno, aproveitado para empatar e dar justiça ao resultado.



O treinador José Mota lançou todos os trunfos ofensivos que tinha no banco, em busca não só do empate, que conseguiu, e da vitória, que a sua equipa procurou, mas nem sempre com lucidez necessária.



O Leixões perdeu algum fulgor na parte final do jogo e o Académico de Viseu voltou então a criar algum perigo, mas o resultado já não se alterou e os viseenses regressaram casa com um ponto apenas e mais longe do sonho da subida de divisão.



Com este empate, o Leixões mantém-se no 13.º posto da classificação geral, com 32 pontos, e o Académico de Viseu caiu do no para o 10.º, somando agora 41 pontos.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Académico de Viseu, 1-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Iuri Araújo, 16 minutos



1-1, Rafael Martins, 58







Equipas:



- Leixões: Dani Figueira, João Amorim (Jean Filipe, 76), Hugo Basto, Rafael Sousa, Henrique, Alhassan (Rafael Martins, 46), Fabinho, André André (André Simões, 87), Bica (Kibe, 79), Werton e Ricardo Valente (Regis, 56).



(Suplentes: Igor Stefanovic, Tiago Balieiro, Rafael Martins, Jean Filipe, Simão, André Simões, Rodrigo Martins, Regis e Kibe).



Treinador: José Mota



- Académico de Viseu: Bruno Brígido, Paulinho, André Almeida (Michelis, 15), Soriano Mané, Henrique Gomes, Luís Silva, Kahraman (Samba Koné, 75), Messeguem, Yuri Araújo (Simão Silva, 76), Gautier (Diogo Almeida, 76) e André Clóvis (Nigel Thomas, 83).



(Suplentes: Gomes Gerth, Michelis, João Pinto, Samba Koné, Diogo Almeida, Mortimer, Nigel Thomas, Marinelli e Simão Silva).



Treinador: Sérgio Vieira.



Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Alhassan (29), Henrique Gomes (37), André André (39), Messeguem (67) e Kibe (90).



Assistência: 718 espetadores.