Leixões fecha preparação para a nova época com um nulo

O encontro atraiu perto de 600 adeptos ao Estádio do Mar, em Matosinhos, e Vítor Martins, o novo técnico leixonense que rendeu José Mota, utilizou 18 jogadores.



Também hoje, mas de manhã, o Leixões defrontou e bateu Fafe por 2-0. Os golos foram marcados pelos atacantes brasileiros Thalis e Zé Eduardo, este um dos reforços que a equipa de Matosinhos garantiu para a nova época.



Nesta pré-temporada, o Leixões perdeu com o Trofense (0-1), Marítimo (1-2) e Gil Vicente (2-3), empatou com o Canelas (2-2) e a Sanjoanense (0-0) e venceu o Boavista (1-0) e o Fafe (2-0).



Os leixonenses deslocam-se a Penafiel para medir forças com a equipa local na primeira jornada na II Liga, estando o encontro marcado para 08 de agosto, às 18:00.



O Leixões foi oitavo classificado e somou 48 pontos na temporada anterior, naquele que é o segundo escalão do futebol português.