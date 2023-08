Leixões goleia Rio Tinto em jogo de preparação

A partida foi disputada na casa dos matosinhenses, o Estádio do Mar, em Matosinhos, com a formação de Pedro Ribeiro a confirmar o favoritismo frente a um adversário de escalão inferior.



O jovem avançado nigeriano Morufdeen Moshood esteve em plano de evidência, ao fazer um 'hat-trick', com os restantes tentos a serem apontados por Renato Luís, Danrlei Santos e Ricardo Teixeira.



Desta forma, os 'bebés do mar' responderam à derrota no encontro particular frente ao Vizela (3-2), na passada sexta-feira.



Quanto a jogos oficiais em 2023/2024, o conjunto matosinhense já eliminou Feirense e Portimonense nas eliminatórias da Taça da Liga, ambas resolvidas através do desempate por grandes penalidades após empates a zero, tendo ‘carimbado’ a presença na fase de grupos da competição.



O Leixões prossegue agora a preparação para a deslocação ao terreno do Penafiel, marcada para 13 de agosto, já a contar para a primeira jornada da II Liga.