Leixões impedido de contratar por dívida ao Flamengo

"O Flamengo informa que o Leixões, de Portugal, foi punido pela FIFA com um transfer ban em razão de uma dívida ao clube carioca, referente à transferência do atleta Werton. A decisão da entidade máxima do futebol mundial reconheceu o pleito do Flamengo. O Leixões ficará impedido de inscrever novos jogadores por até três janelas de transferências , ou até que seja efetuado o pagamento do valor de 175 mil euros", pode ler-se numa nota emitida pelos brasileiros.





Assim, o clube da II Liga portuguesa poderá apenas voltar a inscrever novos atletas assim que pague a dívida ao clube do Rio de Janeiro. Ou então ficará proibido de contratar nas próximas três janelas de transferências.