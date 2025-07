Leixões reforça setor defensivo com Leonardo Díaz e Serif Nhaga

Leonardo Díaz, de 21 anos, é internacional jovem pelo Peru e terá a sua primeira experiência fora do país natal no emblema de Matosinhos, que recebe o jogador por empréstimo com opção de compra.



Pelo Sporting Cristal, no qual fez a sua formação e todo o seu percurso como atleta profissional até agora, disputou um total de 35 jogos.



"Vi com enorme agrado o interesse do Leixões. É um clube histórico, com adeptos apaixonados e de grande visibilidade. Estou entusiasmado e com muita vontade de mostrar o meu valor com este símbolo ao peito", disse Díaz, em declarações difundidas pelo Leixões.



Por sua vez, Serif Nhaga, jovem defesa esquerdo, de 19 anos, dividiu a sua formação entre FC Porto e Paris Saint-Germain, antes de chegar à Sampdoria, na temporada passada.



No emblema de Génova, alinhou pela equipa de sub-20, tendo realizado um total 13 partidas.



"A II Liga é um campeonato difícil e extremamente competitivo. No entanto, sinto-me totalmente preparado para o que aí vem. O importante é trabalhar sempre nos limites e corresponder às exigências do treinador. Quero muito triunfar no Leixões e dar alegrias aos adeptos que, tenho a certeza, nos apoiarão sempre com enorme entusiasmo", disse Nhaga, em mensagem reproduzida no sítio oficial do clube.



Ambos os atletas já integraram, durante a tarde de hoje, os trabalhos sob as ordens do João Nuno Fonseca, após a realização dos exames médicos.