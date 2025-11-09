Futebol Nacional
Leixões regressa às vitórias na receção ao Toreense
O avançado Bica foi hoje decisivo no regresso aos triunfos do Leixões, sobre o Torreense, por 1-0, travando a ultrapassagem dos visitantes ao líder da II Liga de futebol, Sporting B, que tem um jogo a menos.
Em encontro da 11.ª jornada do segundo escalão, disputado no Estádio do Mar, em Matosinhos, o único golo surgiu aos 69 minutos e materializou o ascendente que os anfitriões apresentaram sobre o adversário durante largos períodos do desafio.
Com este resultado, o Leixões afastou-se da zona de despromoção, subindo ao nono lugar, com 13 pontos, enquanto o Torreense se mantém provisoriamente em segundo, com 22.
Depois de uma primeira meia hora equilibrada, com as equipas taticamente ‘encaixadas’ e poucas ocasiões de finalização, os ‘bebés do mar’ criaram as melhores oportunidades antes do intervalo.
Aos 43 minutos, Bica isolou-se após excelente passe de Werton, mas Lucas Paes evitou o golo com uma defesa arrojada. Já em cima do descanso, um cabeceamento de Ricardo Valente desviou na defesa visitante e quase resultou no 1-0.
O Leixões, que vinha de maus resultados e da saída do técnico João Nuno Fonseca, substituído interinamente por Fernando Valente, mostrou maior confiança no segundo tempo e aproximou-se com mais perigo da baliza contrária.
Aos 69 minutos, Salvador Agra ganhou o corredor direito e cruzou para trás, onde Bica apareceu a rematar de primeira para o fundo das redes.
O Torreense, em quebra de rendimento face a jogos anteriores, procurou o empate, mas sem criar perigo, e a vantagem mínima do Leixões manteve-se, para consumar a primeira vitória caseira dos leixonenses desde a terceira jornada.
Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.
Leixões – Torreense, 1-0.
Ao intervalo: 0-0.
Marcador:
1-0, Bica, 69 minutos.
Equipas:
- Leixões: Igor Stefanovic, Paulinho Mota, Lourenço Henriques, Naldo, Serif Nhaga, Salvador Agra (Amadu Baldé, 87), Paulinho Alves (Benjamin Kanuric, 68), Evrard Zag, Werton (Paulité, 68), Bica (Cláudio Araújo, 87) e Ricardo Valente (Bryan Róchez, 56).
(Suplentes: Miguel Morro, Rafael Santos, Paulité, Benjamin Kanuric, Cláudio Araújo, Bryan Róchez, Ibrahim Diarra, Amadu Baldé e Miguel Rajani).
Treinador: Fernando Valente.
- Torreense: Lucas Paes, David Bruno (Ismail Seydi, 72), Stopira, Arnau Casas, Javi Vázquez (Musa Drammeh, 84), Mohamed Ali-Diadié, Manuel Pozo, Guilherme Liberato (Costinha, 66), André Simões (Pité, 72), Dany Jean e Kévin Zohi (Arielson, 84).
(Suplentes: Unai Pérez, Costinha, Musa Drammeh, Pité, Ismail Seydi, Brian Agbor, Danilo Ferreira, Afonso Peixoto e Arielson).
Treinador: Vítor Martins.
Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: cartão amarelo para André Simões (40), Werton (40), Guilherme Liberato (46) e Arnau Casas (88).
Assistência: cerca de 2.000 espetadores.
Com este resultado, o Leixões afastou-se da zona de despromoção, subindo ao nono lugar, com 13 pontos, enquanto o Torreense se mantém provisoriamente em segundo, com 22.
Depois de uma primeira meia hora equilibrada, com as equipas taticamente ‘encaixadas’ e poucas ocasiões de finalização, os ‘bebés do mar’ criaram as melhores oportunidades antes do intervalo.
Aos 43 minutos, Bica isolou-se após excelente passe de Werton, mas Lucas Paes evitou o golo com uma defesa arrojada. Já em cima do descanso, um cabeceamento de Ricardo Valente desviou na defesa visitante e quase resultou no 1-0.
O Leixões, que vinha de maus resultados e da saída do técnico João Nuno Fonseca, substituído interinamente por Fernando Valente, mostrou maior confiança no segundo tempo e aproximou-se com mais perigo da baliza contrária.
Aos 69 minutos, Salvador Agra ganhou o corredor direito e cruzou para trás, onde Bica apareceu a rematar de primeira para o fundo das redes.
O Torreense, em quebra de rendimento face a jogos anteriores, procurou o empate, mas sem criar perigo, e a vantagem mínima do Leixões manteve-se, para consumar a primeira vitória caseira dos leixonenses desde a terceira jornada.
Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.
Leixões – Torreense, 1-0.
Ao intervalo: 0-0.
Marcador:
1-0, Bica, 69 minutos.
Equipas:
- Leixões: Igor Stefanovic, Paulinho Mota, Lourenço Henriques, Naldo, Serif Nhaga, Salvador Agra (Amadu Baldé, 87), Paulinho Alves (Benjamin Kanuric, 68), Evrard Zag, Werton (Paulité, 68), Bica (Cláudio Araújo, 87) e Ricardo Valente (Bryan Róchez, 56).
(Suplentes: Miguel Morro, Rafael Santos, Paulité, Benjamin Kanuric, Cláudio Araújo, Bryan Róchez, Ibrahim Diarra, Amadu Baldé e Miguel Rajani).
Treinador: Fernando Valente.
- Torreense: Lucas Paes, David Bruno (Ismail Seydi, 72), Stopira, Arnau Casas, Javi Vázquez (Musa Drammeh, 84), Mohamed Ali-Diadié, Manuel Pozo, Guilherme Liberato (Costinha, 66), André Simões (Pité, 72), Dany Jean e Kévin Zohi (Arielson, 84).
(Suplentes: Unai Pérez, Costinha, Musa Drammeh, Pité, Ismail Seydi, Brian Agbor, Danilo Ferreira, Afonso Peixoto e Arielson).
Treinador: Vítor Martins.
Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: cartão amarelo para André Simões (40), Werton (40), Guilherme Liberato (46) e Arnau Casas (88).
Assistência: cerca de 2.000 espetadores.