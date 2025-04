Leixões remonta Penafiel para regressar às vitórias cinco jogos depois

No Estádio do Mar, em Matosinhos, foram os durienses a inaugurar o marcador por Robinho, aos 45+5 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas os anfitriões, mais dominadores ao longo de todo o jogo, conseguiram a vitória com o ‘bis’ de Bica, aos 47 e 55, e o tento final de Rafael Martins, aos 87.



Com este resultado, os ‘bebés do mar’ ficam mais próximos de garantir a manutenção no segundo escalão, no 13.º lugar, com 35 pontos, mais cinco do que o Paços de Ferreira, que ocupa o 16.º, que dita o acesso ao play-off de manutenção.



Por sua vez, o Penafiel amplificou a sua pior série de resultados da temporada, somando já seis derrotas consecutivas, ocupando, ainda assim, o nono posto, com 43 pontos.



Quando já se jogava o período de compensação do primeiro tempo, numa das poucas iniciativas ofensivas dos durienses até então, João Silva foi parado em falta por Jaiminho dentro da área.



Na grande penalidade, o guarda-redes leixonense, Dani Figueira, ainda conseguiu tocar na bola, mas de forma insuficiente para impedir o golo inaugural de Robinho em cima do intervalo.



Logo ao segundo minuto após o regresso dos balneários, a partir de um pontapé de canto cobrado por Henrique Gelain, Bica cabeceou para o fundo das redes.



A dupla Gelain-Bica entrou novamente em ação, com o brasileiro a fazer um excelente passe a ‘rasgar’ a defesa penafidelense para o ponta de lança, que, isolado diante do guardião Miguel Oliveira, finalizou com sucesso, consumando a reviravolta, no segundo tento da sua conta pessoal, aos 55 minutos.



Houve ainda tempo para os matosinhenses chegarem ao terceiro golo, aos 87, através de Rafael Martins, que ‘faturou’ na primeira vez que tocou na bola, instantes depois de ter sido lançado na partida, ao surgir no segundo poste para cabecear um cruzamento bem medido do também recém-entrado Paulité.