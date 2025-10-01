Leixões SAD acusa vice-presidente do Sporting de Braga de agressões

Em comunicado, a SAD dos leixonenses reagiu à versão apresentada pelo emblema minhoto, acusando o dirigente de ter incitado os distúrbios que se verificaram no final do jogo que opôs as formações sub-23 dos dois clubes, disputado no terreno dos 'arsenalistas'.



Na sequência de uma partida que terminou em 2-2, com o Sporting de Braga a fazer o golo do empate aos 90+10 minutos, Pedro Campos Ribeiro terá entrado no relvado para cumprimentar a equipa do Leixões e sido "imediatamente insultado" e ameaçado por Hugo Vieira.



Segundo o emblema matosinhense, já no exterior do recinto, "cerca de meia hora depois", o dirigente bracarense terá regressado "acompanhado por elementos do 'staff' do Sporting de Braga" para agredir o diretor-executivo leixonense, "bem como jogadores, outros elementos do clube e adeptos".



"Pedro Campos Ribeiro foi violentamente agredido, necessitando de tratamento hospitalar, encontrando-se, neste momento, a apresentar queixa-crime junto da GNR. Se dúvidas existirem, poderemos, facilmente, mostrar as imagens. Será que o Sporting de Braga também estará disponível para o fazer?", questionou o Leixões, que acusou Ricardo Gomes, da equipa técnica bracarense, de ter desferido um "violento soco" no dirigente.



O dirigente necessitou de tratamento hospitalar, revelaram os leixonenses, acrescentando que um elemento do clube foi obrigado a apagar vídeos do incidente após "ter sido ameaçado por elementos do Sporting de Braga".



Por fim, criticaram a "urgência" dos 'arsenalistas' em publicar o seu comunicado, considerando que teve o objetivo único de "escamotear os tristes e graves episódios provocados pelos seus profissionais e dirigente".



Os bracarenses haviam acusado o diretor-executivo da Leixões SAD de ter injuriado e agredido Hugo Vieira no final da partida, alegando que o dirigente do Sporting de Braga foi vítima de confrontos físicos por parte de elementos do adversário e que a PSP foi chamada ao local para a formalização de uma queixa-crime.

