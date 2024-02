Leixões vence fora o FC Porto B e pontua pela terceira vez consecutiva

João Lima abriu o marcador com um cabeceamento certeiro aos 25 minutos, Avto fez o 2-0 mesmo sobre a hora, aos 90+5 minutos, e o Leixões, embora mantendo-se no 16.º posto da tabela classificativa, afastou-se dos lugares de despromoção automática, encurtando distâncias para o 15.º classificado, a Oliveirense, que tem mais um ponto.



O Leixões vinha de dois empates, com o Benfica B e com o Paços de Ferreira, tendo enfrentado o FC Porto B de forma destemida e foi premiado pela sua atitude ambiciosa e pela boa exibição realizada, criando a primeira situação de perigo logo nos instantes iniciais, por Adriano Amorim.



Esse lance foi um prenúncio do que estava para vir, com o Leixões ambicioso, a bater-se de igual para igual com um FC Porto B que teve mais posse de bola, mas quase de forma inconsequente.



Danrlei criou nova situação para o Leixões, num cabeceamento após canto, tendo Diogo Fernandes evitado o golo com uma defesa por instinto, sendo que, depois de dois avisos sérios, os visitantes chegaram ao golo por João Lima.



O golo foi o prémio justo para a equipa mais perigosa e objetiva, o Leixões, que aos 39 minutos podia ter marcado novamente quando Adriano Amorim atirou e o guardião portista negou-lhe as intenções, desta vez com um voo a desviar a bola para canto.



Os leixonenses entraram pressionantes na segunda parte e Adriano Amorim só não marcou quatro minutos depois porque um defesa 'azul e branco' evitou males maiores para a baliza de Diogo Fernandes.



O FC Porto B continuou sem ter ideias para superar um Leixões solidário e bem organizado na defesa e não se livrou de alguns sustos causados pelo contra-ataque contrário.



O técnico portista mexeu na equipa pela primeira vez aos 79 minutos, fazendo três substituições, mas os resultados foram nulos e a baliza leixonense permaneceu, como até aí, a salvo de grandes ameaças.



O Leixões, por fim, recuou e, na ponta final, aproveitou o balanceamento do FC Porto B para chegar aos 2-0, aos 90+5 minutos, num contra-ataque rápido concluído pelo recém-entrado Avto.







Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B – Leixões, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, João Lima, 25 minutos



0-2, Avto, 90+5.







Equipas:



- FC Porto B: Diogo Fernandes, Martim Fernandes, Gabi, Romain Correia, Cassama, Braima (Gonçalo Sopusa, 79), Marcus (Rodrigo Fernandes, 79), Bernardo Folha, Rodrigo Mora (Jorge Meireles, 86), Gui (Rui Monteiro, 87) e Wendel Silva (Candé, 79).



(Suplentes: Francisco Meixedo, Gonçalo Sousa, Eric Pimentel, António Ribeiro, Rodrigo Fernandes, Rodrigo Pinheiro, Rui Monteiro, Jorge Meireles e Candé).



Treinador: António Folha.



- Leixões: Igor Stefanovic, Paulinho, Danrlei, Léo Bolgado, Simão, Paulo Alves (Fabinho, 69), Zag, Vitó (Avto, 90+1), Ventura (Paulité, 81), Adriano Amorim (Moisés Conceição, 80) e João Lima (Daniels, 80).



(Suplentes: Fábio Matos, Noga, Moisés Conceição, Paulité, Fabinho, Ricardo Valente, Avto, Daniels e João Amorim).



Treinador: Carlos Fangueiro.







Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Simão (21), Fábio Matos (28), Braima (30), Danrlei (68), Adriano Amorim (74), Romain Correia (76), Rodrigo Mora (77), Paulinho (89) e Moisés Conceição (90).



Assistência: 646 espetadores.