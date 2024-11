Leixões vence na receção ao Marítimo e aproxima-se dos lugares de subida

Os anfitriões demonstraram domínio na primeira metade, materializado pelo golo de Werton, aos 27 minutos, e foram depois eficazes na gestão da vantagem mínima até o recém-entrado Rafael Martins, aos 84, ter sentenciado em definitivo o encontro.



O Marítimo ainda reduziu por Euller Silva, no sétimo minuto para além do período regulamentar, tarde demais para poder ainda colocar em causa a derrota.



Com a mesma pontuação à partida para a jornada, o Leixões 'descolou-se' do conjunto madeirense, somando agora 18 pontos, ao passo que o Marítimo ocupa o sétimo lugar, com 15.



Ao minuto 26, instantes após terem visto um golo anulado, os 'bebés do mar' voltaram a introduzir a bola no fundo das redes, desta feita a valer, quando Werton surgiu isolado diante do guarda-redes, a passe a 'rasgar' de André André, e finalizou para o tento inaugural.



Sempre mais perigoso, perante um Marítimo em dificuldades no primeiro tempo, o Leixões poderia ter ido para intervalo com um resultado mais dilatado se o cabeceamento de Ibrahim Alhassan, aos 42, não tivesse acertado na trave, na sequência de um livre lateral.



Na segunda metade, o ritmo da partida decaiu, com os forasteiros a procurarem a igualdade, com algumas chances concedidas para a conseguir, sem que, no entanto, fossem devidamente concretizadas.



A melhor oportunidade do Marítimo havia surgido aos 80, através de Patrick Fernandes, que, no interior da área leixonense, atirou com muita força, numa tentativa parada a meias pelo guardião Dani Figueira e a barra da baliza por si defendida.



Quatro minutos depois, Rafael Martins apontou o tento da tranquilidade para o Leixões, a partir de uma bola longa de João Oliveira para as costas da defensiva maritimista, com o avançado a receber e a rematar com muita eficácia para o 2-0.



Pouco antes do apito final, aos 90+7, o Marítimo chegou ao 'golo de honra' de forma algo inusitada - Euller Silva desferiu um forte disparo fora de área e o guarda-redes defendeu a bola para a frente, mas, com o efeito que o esférico tomou ao bater na relva, acabou por tomar a direção da baliza e assumir o 2-1 final.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Marítimo, 2-1.



Ao intervalo: 1-0.







Marcadores:



1-0, Werton, 27 minutos.



2-0, Rafael Martins, 84.



2-1, Euller Silva, 90+7.







Equipas:



- Leixões: Dani Figueira, João Oliveira, Hugo Basto, Rafael Santos, Simãozinho, Ibrahim Alhassan, André André (Evrard Zag, 89), Fabinho (Paulinho, 65), Ricardo Valente (Rafael Martins, 79), Paulité (Regis Ndo, 79) e Werton (Rodrigo Martins, 65).



(Suplentes: Igor Stefanovic, Jean Felipe, Rafael Vieira, Henrique Gelain, Evrard Zag, Paulinho, Rafael Martins, Rodrigo Martins, Régis Ndo).



Treinador: Carlos Fangueiro.



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Igor Julião (Tomás Domingos, 36), Romain Correia, Rodrigo Borges, Fábio China (Pedro Empis, 61), Vladan Danilovic (Preslav Borukov, 74), Fransérgio, Euller Silva, Carlos Daniel, Cristian Ponde (Patrick Fernandes, 36) e Martim Tavares (João Tavares, 74).



(Suplentes: Samuel Silva, Tomás Domingos, Erivaldo Almeida, Pedro Empis, Pedro Silva, João Tavares, Francisco Gomes, Patrick Fernandes e Preslav Borukov).



Treinador: Rui Duarte.







Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Igor Julião (18), Hugo Basto (29), Vladan Danilovic (35), Paulinho (79) e Rodrigo Borges (87).



Assistência: cerca de 2.500 espetadores.