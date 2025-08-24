Leixões vence na receção ao Penafiel apesar de sofrer nos minutos finais

Os golos leixonenses foram apontados por Ricardo Valente, aos 20 e 27 minutos de jogo, e Morufdeen Moshood, aos 75, com o conjunto 'rubro-negro' a conseguir ainda reduzir a desvantagem por Reko, de grande penalidade, aos 85, e Hélder Suker, aos 87.



Com este resultado, os comandados de João Nuno Fonseca igualaram o Vizela, que havia vencido o FC Porto B na manhã de hoje (2-0), no topo do segundo escalão, com sete pontos.



Em contraste com o arranque auspicioso dos anfitriões, o Penafiel vai revelando dificuldades em atingir o seu melhor desempenho na fase inicial da temporada e mantém-se no fundo da tabela, com apenas um ponto, os mesmos de FC Porto B, Felgueiras e Académico de Viseu.



Após algumas aproximações pontuais, o golo inaugural surgiu na sequência de um passe tenso de Lourenço Henriques, que desviou de forma fortuita no defesa Cláudio Silva e permitiu a Ricardo Valente isolar-se diante do guarda-redes, situação que aproveitou da melhor forma.



Perante um Penafiel apático ao longo de todo o primeiro tempo, o ponta de lança aproveitou para marcar o segundo da sua conta pessoal, sete minutos depois, ao responder de cabeça ao canto exemplarmente cobrado por Salvador Agra.



No regresso dos balneários, a toada mantinha-se, com domínio claro dos 'bebés do mar', materializado pela chegada ao terceiro golo, da autoria do recém-entrado Morufdeen Moshood, que, após cruzamento de Yahaya Abdoulaye, teve espaço para receber dentro de área e enquandrar-se com a baliza para o golo.



Sem que o Penafiel tivesse conseguido muitas aproximações à baliza contrária até então, Hélder Suker conquistou uma grande penalidade, ao sofrer falta de Serif Nhaga, com Reko a encarregar-se da conversão para o 3-1, já aos 85.



Apenas dois minutos depois, o próprio Suker fez o 3-2, com um toque subtil a responder da melhor forma ao cruzamento de Iano pela esquerda, criando alvoroço para os últimos minutos, mas o Leixões acabaria por manter o resultado até final.