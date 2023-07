Leixões vence Portimonense nas grandes penalidades e segue em frente na Taça da Liga

A formação leixonense foi sempre superior e, depois de 90 minutos sem golos, a ‘sorte’ das grandes penalidades ditou que os matosinhenses seguiam em frente, deixando pelo caminho a equipa do escalão superior.



O Leixões fez uma primeira parte muito intensa, na qual conseguiu controlar o encontro e o adversário sem grandes dificuldades.



A equipa liderada por Pedro Ribeira conseguiu ter mais discernimento a nível ofensivo, para além da organização defensiva, e criar mais perigo junto da baliza adversária, ao contrário dos algarvios, que sentiram grandes dificuldades em subir no terreno.



Ao intervalo, a formação do Algarve, na tentativa de corrigir isso mesmo, fez duas substituições, fazendo entrar Paulo Estrela e Lucas Ventura.



Mesmo assim, a consistência do jogo manteve-se, e o Leixões continuou a dominar. Aos 69 minutos, Ricardo Valente teve, à boca da baliza, a melhor oportunidade de golo, mas falhou de uma forma incrível.



A equipa da casa continuou a cumprir com a tarefa de não permitir ao Portimonense criar oportunidades de perigo, conseguindo manter o setor defensivo muito organizado.



Já em tempo de compensação, aos 90+4, no último 'fôlego' da partida, o Portimonense beneficiou de um canto, mas não soube aproveitar da melhor maneira.



O jogo seguiu para as grandes penalidades e, depois de uma grande dose de pontaria, a sorte e a destreza acabaram por ficar do lado do Leixões que, mais uma vez - depois de no último encontro da Taça da Liga ter eliminado o Feirense nas grandes penalidades -, segue em frente na prova.







Jogo disputado no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões - Portimonense, 0-0 (5-4 no desempate por grandes penalidades)



Ao intervalo: 0-0.