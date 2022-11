Leixões vence Santa Clara na Taça da Liga

A equipa açoriana adiantou-se no marcador aos 18 minutos, com um golo de Rildo Filho, mas ficou reduzida a 10 aos 29 minutos, por expulsão de Tassano. O Leixões protagonizou a reviravolta nos primeiros 15 minutos da segunda parte, primeiro com um golo de Thalis, aos 51 minutos, e depois com outro do capitão Fabinho, aos 60.



Os leixonenses estão há 12 jogos consecutivos sem perder, o que não se verificava há 17 anos: oito para o campeonato, dois para a Taça de Portugal e dois para a Taça da Liga.



Num encontro que se iniciou de forma equilibrada, num relvado precário devido à chuva dos dois últimos dias, o Santa Clara procurou jogar de forma apoiada e o Leixões mais no contra-ataque.



Após uma ameaça dos locais, o Santa Clara fez o Leixões provar o seu próprio "veneno" aos 18 minutos, num lance em que aproveitou um desequilíbrio defensivo do Leixões e o cruzamento largo de Andrezinho encontrou Rildo Filho, que, com total liberdade, fletiu para o centro e desferiu um remate cruzado e potente, fazendo o 1-0.



O Santa Clara sofreu um golpe duro aos 29 minutos, com a expulsão do central Tassano, que travou Ricardo Valente em falta quando este já o tinha ultrapassado. A partir daí, o jogo começou gradualmente a mudar de rumo a favor dos locais.



O Leixões entrou melhor na segunda parte e Thalis, aos 51 minutos, empatou, com um remate que sofreu um ligeiro desvio e não deu hipótese a Gabriel Batista.



Os matosinhenses tinham tomado conta do jogo, enquanto o Santa Clara sentia dificuldades para sair do seu meio-campo, não sendo de estranhar o 2-1, estabelecido por FAbinho, aos 60, através de um remate colocado.



O Santa Clara ainda pediu penálti aos 62 minutos, num lance em que a bola foi ao braço esquerdo de Brunão, mas o árbitro entendeu não ser motivo para tal.



A partir daí, o Leixões geriu a vantagem e o Santa Clara, muito desgastado, sentiu dificuldades para ter bola e acercar-se da baliza contrária.