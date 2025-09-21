Leixões venceu fora a Naval 1893 por 1-0 e avança na Taça de Portugal

O único golo da partida foi apontado por Bica, aos 51 minutos, de grande penalidade – um remate colocado para o lado direito do guarda-redes Leo - a castigar o derrube de Werton por Nogueira, capitão da Naval 1893.



João Nuno Fonseca, treinador do Leixões, atual 7º classificado da II Liga, apresentou na Figueira da Foz uma equipa totalmente renovada, deixando de fora 10 dos 11 titulares que defrontaram o Farense no último jogo do campeonato.



O jogo face ao 3º classificado da série C do Campeonato de Portugal foi muito disputado, embora nem sempre bem jogado e sem claras oportunidades de golo. No entanto, a espaços e especialmente na primeira parte, a Naval1893 – associação fundada em 2017 e que sucedeu à Naval 1º de Maio – conseguiu algum ascendente sobre o conjunto de Matosinhos,



Aos 36 minutos, na sequência de um canto, a bola sobrou para a zona frontal, onde apareceu Nuno André, livre de marcação, a rematar forte, mas por cima da baliza de Stefanovic.



Seis minutos depois, aos 42, o guarda-redes do Leixões socou para a frente uma bola cruzada para a área e ficou fora do lance, Rodrigo tentou um ‘chapéu’, mas viu um defesa negar-lhe o golo junto à linha de baliza.



O Leixões, já depois de ter ameaçado o golo, logo aos 08 minutos, num livre na esquerda de Paulinho Mota para defesa apertada de Leo para canto, teve a sua melhor oportunidade em jogo corrido, a fechar a primeira parte, num remate de Moshood, para grande defesa do guarda-redes da Naval 1893, com a bola ainda a embater no poste.