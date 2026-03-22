Leixões vira desvantagem de dois golos e vence Paços de Ferreira

O defesa central Semeu Commey vestiu a pele de 'herói improvável', ao 'bisar' a partir de dois pontapés de canto, aos 51 e 86 minutos, já depois de Salvador Agra ter feito o primeiro golo dos anfitriões, aos 45.



O Paços de Ferreira entrou a ganhar com os golos de David Costa, aos 27, e João Victor, aos 34, mas não conseguiu sair do Estádio do Mar, em Matosinhos, com pontos, deixando fugir os matosinheses, concorrentes diretos na luta pela manutenção no segundo escalão.



Com este resultado, os 'bebés do mar' registam 34 pontos, no 12.º lugar, enquanto a formação pacense tem 30, no 14.º, tendo, contudo, uma partida em atraso.



Ainda que o Leixões tenha entrado melhor na partida, uma saída em falso do seu guarda-redes Igor Stefanovic permitiu, numa bola lançada em profundidade pelos 'castores', o golo de David Costa, que aproveitou a ausência da baliza para inaugurar o marcador, aos 27.



Apenas sete minutos depois, o Paços de Ferreira voltou a capitalizar, em novo erro de Stefanovic, que tentou segurar uma segunda bola no interior da área, de forma displicente, e viu João Victor antecipar-se, tirando-lhe a bola das mãos para o 2-0.



A formação de Carlos Fangueiro reduziu em cima do intervalo, por Salvador Agra, num excelente remate cruzado à entrada da área, perante alguma passividade defensiva, com o remate do extremo a descrever uma trajetória em arco, sem hipóteses de defesa para Rafa Oliveira.



A perder pela margem mínima, o Leixões respondeu da melhor forma na metade complementar, ao igualar a partida logo aos 51 minutos - na sequência de um canto, Bica cabeceou ao primeiro poste para uma excelente defesa do guarda-redes, mas Semmey foi oportuno a marcar na 'recarga', também de cabeça.



Novamente a partir da bola parada, o ganês consumou a reviravolta já aos 86, num lance que contou com vários ressaltos dentro da área, sem que os pacenses conseguissem afastar a bola, o que resultou num remate oportuno para o 3-2, que se manteve até final.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Paços de Ferreira, 3-2.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, David Costa, 27 minutos.



0-2, João Victor, 34.



1-2, Salvador Agra, 45.



2-2, Semeu Commey, 51.



3-2, Semeu Commey, 86.







Equipas:



- Leixões: Igor Stefanovic, Matheus Costa (Miguel Sousa, 80), Semeu Commey, Hugo Faria (Lourenço Henriques, 58), Paulinho Mota, Cláudio Araújo (Werton, 79), Amadu Baldé, Simãozinho, Bica, Ricardo Valente (Luccas Paraizo, 66) e Salvador Agra (Rafael Barbosa, 66).



(Suplentes: Miguel Morro, Fernando Fonseca, Lourenço Henriques, Werton, Ângelo Neto, Paulité, Miguel Sousa, Rafael Barbosa e Luccas Paraizo).



Treinador: Carlos Fangueiro.



- Paços de Ferreira: Rafa Oliveira, Anilson (Miguel Mota, 89), Gonçalo Cardoso (Kauan Conceição, 89), Rafael Vieira, André Sousa, Nuno Cunha, Francisco Ramos (Diego Fernandes, 73), Miguel Falé, David Costa, Ronaldo Lumungo (João Pinto, 74) e João Victor (Iuri Moreira, 80).



(Suplentes: Marafona, Diegão, Kauan Conceição, Diego Fernandes, João Pinto, Leandro Dias, Nito Gomes, Miguel Mota e Iuri Moreira).



Treinador: Nuno Braga.







Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Ronaldo Lumungo (44), Hugo Faria (47), Gonçalo Cardoso (61) e Werton (88).



Assistência: cerca de 1.500 espetadores.