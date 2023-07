Léo Jabá é o primeiro reforço do Estrela da Amadora

Nas redes sociais, o Estrela da Amadora anunciou a contratação do avançado de 24 anos, campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017, mas que, recentemente, representava o São Bernardo, do terceiro escalão.Internacional pelas camadas jovens da "canarinha", Jabá passou pelo futebol russo, pelo Akhmat Grozni, e representou o PAOK Salónica, da Grécia, em que chegou a ser colega de equipa dos portugueses Vieirinha, Sérgio Oliveira, Filipe Soares e Nélson Oliveira.O Estrela da Amadora não divulgou os contornos do negócio, mas a imprensa desportiva avançou que o avançado chega ao clube da Reboleira por empréstimo de um ano do São Bernardo.