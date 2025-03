Léo Realpe assina em definitivo pelo Famalicão

A SAD famalicense justifica esta aposta na continuidade do atleta com as qualidades evidenciadas desde a sua chegada.Embora tenha tido apenas uma utilização na equipa principal, na vitória em Barcelos, Léo Realpe tem sido uma presença assídua no banco de suplentes e tem demonstrado o seu potencial nas diversas equipas do clube.Em declarações aos canais de comunicação do Famalicão, Léo Realpe manifestou o seu contentamento com a continuidade no clube: “”.O defesa garantiu ainda o seu compromisso com o projeto famalicense, destacando o significado deste novo vínculo: “”.