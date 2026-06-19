Leonardo Buta deixa Rio Ave após final de empréstimo de meia época

O lateral-esquerdo, de 24 anos, chegou ao Rio Ave na janela de transferência de inverno da época passada, depois de ter iniciado a temporada nos espanhóis do Eibar, também por cedência, mas acabou por não se afirmar no emblema dos Arcos.



Leonardo Buta cumpriu apenas três jogos pelos vila-condenses, todos na condição de suplente utilizado, num total de 10 minutos em campo.



Em comunicado, o Rio Ave agradeceu ao jogador luso-angolano "todo o empenho, trabalho e atitude demonstrados" durante a passagem pelo clube, desejando-lhe "as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro".



Formado entre Benfica e Sporting de Braga e internacional jovem por Portugal, Buta regressa agora à Udinese, clube italiano com o qual mantém contrato, que já tinha emprestado ao Gil Vicente e Moreirense.



A saída do lateral-esquerdo é mais um movimento no processo de reformulação do plantel rioavista para a época 2026/27, depois de ter sido confirmada a saída do médio João Graça, de 30 anos, que, depois de cinco temporadas em Vila do Conde, não teve o seu contrato renovado.



Também o avançado espanhol Marc Gual deixou recentemente o emblema vila-condense, após rescindir amigavelmente o vínculo que o ligava ao clube. Contratado no início da época passada, o jogador de 30 anos participou em 12 encontros oficiais, marcando um golo na Taça de Portugal, e está a agora prosseguir a carreira no Kairat, do Cazaquistão.

