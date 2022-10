Leonel Pontes deixou o Sporting da Covilhã

”, informou na noite de segunda-feira o emblema presidido por José Mendes.Em comunicado, o clube agradeceu “todo o empenho e profissionalismo demonstrado pelos técnicos e deseja-lhes os maiores êxitos para o futuro”.O treinador madeirense, de 50 anos, deixa os "leões da serra" no 17.º lugar do segundo escalão do futebol nacional, com apenas uma vitória esta temporada e cinco pontos no campeonato.No domingo, a equipa da II Liga foi afastada pelo Caldas, da Liga 3, da Taça de Portugal, na segunda eliminatória da prova, por 3-0.Leonel Pontes chegou ao Sporting da Covilhã em dezembro, onde rendeu Filó no comando dos serranos, e apenas no "play-off" assegurou a permanência no segundo escalão.O treinador, que já orientou o Sporting, onde foi também adjunto de Paulo Bento, tal como na seleção nacional, conta com passagens pelo banco do Marítimo, Panetolikos (Grécia), Ittihad Alexandria (Egito), Debreceni (Hungria), Jumilla (Espanha) e pela equipa de sub-23 do Sporting.