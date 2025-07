Levski Sofia-Braga na Liga Europa

Em Nyiregyhaza, na Hungria, devido ao conflito em Gaza, o vice-campeão búlgaro marcou três das quatro conversões tentadas, contra uma em quatro do segundo classificado da Liga israelita em 2024/25, na sequência do empate na primeira partida (0-0), em Sofia.



Antes do desempate, o Hapoel Beer Sheva colocou-se em vantagem na eliminatória, com um golo de Alon Turgeman (105+3 minutos), mas, quando os anfitriões já jogavam em inferioridade numérica, por expulsão do brasileiro Lucas Ventura (109), o franco-maliano Mustapha Sangaré igualou para o Levski (114) e forçou o recurso às grandes penalidades.



Na próxima fase, os búlgaros, que utilizaram o português Aldair Neves até aos 79 minutos, vão defrontar o Sporting de Braga, quarto classificado da I Liga portuguesa em 2024/25, com encontros agendados para 24 de julho, em Sofia, e dia 31 do mesmo mês, no Minho.



Os ‘arsenalistas’, finalistas vencidos em 2010/11, precisam de superar essa ronda, assim como a terceira pré-eliminatória, prevista para 07 e 14 de agosto, e os play-offs, em 21 e 28 de agosto, para rumarem à fase de liga da Liga Europa, na qual estará o FC Porto.



Já o Hapoel Beer Sheva, que teve o capitão português Hélder Lopes até aos 90 minutos e o luso-israelita Miguel Vítor a partir dos 93, foi relegado para a segunda ronda de acesso à Liga Conferência, na qual o Santa Clara, único representante luso na terceira competição continental de clubes, vai medir forças com os croatas do Varazdin, em 24 e 31 de julho.