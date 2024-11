Líder Sporting recebe sensacional Santa Clara na estreia de João Pereira na I Liga

O campeão nacional é a única equipa só com vitórias e poderá mesmo atingir o seu melhor arranque de sempre na prova, melhorando os 11 triunfos da época 1990/91, sob o comando do brasileiro Marinho Peres, série apenas superada por Benfica (23, em 1972/73) e FC Porto (13, em 1939/40).



João Pereira, que substituiu Ruben Amorim, novo treinador dos ingleses do Manchester United, estreou-se no comando técnico ‘leonino’ com uma goleada por 6-0 sobre o Amarante, para a Taça de Portugal, mas perdeu na terça-feira de forma igualmente categórica, por 5-1, perante o Arsenal, para a Liga dos Campeões.



O Sporting tentará colocar sob pressão os rivais na luta pelo título, que já estão a distância considerável: o FC Porto, segundo colocado, com menos seis pontos, fecha a ronda na segunda-feira, ao receber o Casa Pia (nono), enquanto o Benfica, terceiro, a oito pontos do rival lisboeta (com menos um jogo disputado), visita no domingo o Arouca (16.º).



Apesar de ocupar o quarto lugar e reclamar o estatuto de equipa sensação da temporada, o Santa Clara perdeu as três últimas partidas fora de casa, com Benfica, Moreirense e Nacional, e o jogo no estádio José Alvalade, com início às 20:30, não parece ser o ideal para inverter a tendência.



Os restantes encontros agendados para hoje oferecem um confronto entre duas equipas em luta pela fuga aos últimos lugares, entre Nacional (17.º e penúltimo posicionado) e Boavista (14.º), e outras duas do meio da classificação, que opõe Rio Ave (10.º) a Moreirense (oitavo).



Na abertura da jornada, o Farense venceu o Estrela da Amadora por 1-0, num duelo entre ‘aflitos’ que foi decidido pelo golo do espanhol Poveda.