Líder Tondela afunda Paços

A formação viseense, que somou o quinto triunfo consecutivo, foi mais feliz no jogo e passou a somar 57 pontos, mais 10 do que ao atual terceiro Alverca, em zona de play-off de subida, mas que tem menos um jogo, enquanto o Paços, que mantém 30 e até justificava outro desfecho, pode cair para 16.º e o play-off de permanência no final da jornada.



A necessidade de pontos era comum às duas equipas, mas pesava mais sobre um Paços este ano camaleónico, capaz do melhor e do pior.



A visita do líder refreou o ímpeto dos locais, contrariados em campo por uma distribuição harmoniosa dos tondelenses em campo, por vezes em superioridade a meio campo, com as linhas de pressão bem definidas e uma referência no centro do ataque, Miro, capaz de proporcionar apoios frontais e explorar as costas da defesa.



O internacional angolano era o ‘farol’ para os colegas, em especial Maviram, pelo corredor esquerdo, por onde atacavam preferencialmente os tondelenses, resultando de uma combinação entre os dois, aos 14 minutos, o lance mais perigoso do primeiro tempo, mas remate e recarga de Miro não foram bem sucedidos por pouco.



No minuto anterior, Rodrigo Ramos apareceu em zona de finalização, mas Antunes, protagonista dos dois primeiros remates do jogo, remediou a situação para os pacenses, com parca produção ofensiva no primeiro tempo.



O intervalo fez bem aos locais, que regressaram mais agressivos e objetivos no ataque.



Miguel Mota, logo no reatamento, aos 46 minutos, e Lumungo, pouco depois, ficaram perto de marcar ao Tondela, equipa que demorou a responder, mas foi melhorando graças a um banco com melhores soluções, logrando chegar ao golo por Miro, aos 73 minutos, a finalizar um cruzamento de Hélder Tavares, em jogada iniciada no guarda-redes.



Bernardo Fontes revelou-se decisivo na reta final, ao segurar o triunfo em remates de Lumungo e João Caiado, aos 82 e 90+1 minutos, respetivamente.







Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira – Tondela, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Miro, 73 minutos.







Equipas:



- Paços de Ferreira: Jeimes, Miguel Mota (Anilson, 74), Ícaro, Diegão (Ferigra, 69), Antunes, Marcos Paulo (Marozau, 77), Gonçalo Nogueira, Pavlic (João Caiado, 69), Lumungo, Rui Fonte e Costinha.



(Suplentes: Zé Pedro, Anilson, Ferigra, Rui Pedro, João Caiado, João Pinto, Welton Jr., Joffrey e Marozau).



Treinador: Carlos Fangueiro.



- Tondela: Bernardo Fontes, André Ceitil, João Afonso (Hélder Tavares, 72), Ricardo Alves, Tiago Manso, Bebeto (Roberto, 72), Nuno Cunha (Ouattara, 63), Maviram (Cícero, 63), Rodrigo Ramos (Pedro Maranhão, 63), Miro e Costinha.



(Suplentes: Gabriel Souza, Diego, João Cesco, Hélder Tavares, Cícero, Cascavel, Ouattara, Pedro Maranhão e 17Roberto).



Treinador: Luís Pinto.



Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rodrigo Ramos (23), Diegão (27) e Rui Fonte (90+3).



Assistência: 1.725 espetadores.