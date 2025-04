Líder Tondela dá volta ao resultado e vence por 2-1 na receção ao Feirense

Leandro inaugurou o marcador aos seis minutos para os visitantes, mas Rodrigo Ramos (84) e Costinha (90+10) deram a volta ao resultado, que permitiu ao Tondela consolidar a liderança da prova.



Apesar do primeiro perigo ter saído do Tondela, com Cañizares a defender um remate rasteiro de Tiago Manso (05), foi o Feirense que inaugurou o marcador, no minuto seguinte, com Leandro a cruzar para o fundo direito da baliza de Bernardo Fontes.



Até ao intervalo, o Feirense conseguiu criar dois momentos de maior tensão. O primeiro saiu de Leandro, com Bernardo Fontes a defender, e o segundo, de Rúben Alves, passou junto ao poste esquerdo.



Da equipa da casa, Miro provocou o maior perigo, com Cañizares a defender e, as outras três oportunidades saíram de bola parada. Na marcação dos livres, Bebeto e Costinha remataram contra a barreira defensiva e Ricardo Alves atirou alto, com a bola a acabar nas mãos do guarda-redes.



Na segunda parte, o primeiro momento de perigo pertenceu ao Tondela, com Pedro Maranhão à frente da baliza não chegar a tempo à bola enviada por Tiago Manso e, Talocha, a conseguir rematar, mas alto.



O jogo foi mantendo algum equilíbrio, sem grandes oportunidades, até uma maior mexida no jogo, com a entrada aos 69 minutos de dois atletas em cada uma das formações que acabaram por refrescar o desafio.



As presenças de Maviram e Quattara Moudjatovic fizeram a diferença e o Tondela acabou por conseguir pressionar mais, com a criação de oportunidades, e o empate acabou por chegar aos 84 minutos, pelo pé de Rodrigo Ramos.



Costinha fechou o resultado no último minuto, numa grande penalidade, pouco depois da equipa ter visto um golo anulado, permitindo ao Tondela somar três pontos em casa.



Com esta vitória, o Tondela mantém a liderança na II Liga com 54 pontos, enquanto o Feirense continua com 39, na nona posição.







Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.



Tondela – Feirense, 2-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Leandro, 06 minutos.



1-1, Rodrigo Ramos, 84.



2-1, Costinha, 90+10 (grande penalidade).







Equipas:



- Tondela: Bernardo Fontes, João Afonso (Roberto, 59), Ricardo Alves, Ceitil, Tiago Manso, Hélder Tavares (Nuno Cunha, 46), Bebeto (Maviram, 69), Talocha (Rodrigo Ramos, 59), Costinha, Miro e Pedro Maranhão (Quattara Moudjatovic, 69).



(Suplentes: Gabriel Souza, João Cesco, Maviram, Nuno Cunha, Cícero, Cascavel, Rodrigo Ramos, Quattara Moudjatovic e Roberto).



Treinador: Luís Pinto.



- Feirense: Cañizares, Diga, Cristian Tassano (Steven, 69), Emanuel Moreira, Zé Ricardo (Isah Ali, 90+6), Jorge Pereira, Renteria (Washington, 69), Filipe, Rúben Alves, Leandro (Shodipo, 78) e Cristian.



(Suplentes: Pedro Mateus, José Macedo, Tiago Ribeiro, Isah Ali, Washigton, Samad, Steven, Shodipo e Rehmi).



Treinador: Vítor Martins.



Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Miro (42), Talocha (43 e 90+11), Emanuel Moreira (51), Cañizares (59), Rodrigo Ramos (79) e Filipe (90+10). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Talocha (90+11).



Assistência: 2. 075 espetadores.