Líder Tondela resgata um ponto nos descontos na visita a Portimão

A equipa de Luís Pinto abriu o ativo por Miro, aos 23 minutos, viu os locais virarem o marcador, com golos de Paulo Vítor (46) e Camilo Durán (72), e acabou por festejar a igualdade no sexto minuto das compensações, pelo suplente Moudjatovic.



O Tondela soma agora 58 pontos, à frente de Vizela (55), Alverca (51, menos um jogo) e Desportivo de Chaves (50, menos um jogo) – o terceiro e o quarto classificados defrontam-se na segunda-feira, em Trás-os-Montes. O Portimonense, provisório 13.º, com 34, continua envolvido na luta pela manutenção.



O Portimonense começou melhor e podia ter marcado em duas ocasiões – Camilo Durán rematou por cima (oito minutos) e Bernardo Fontes evitou um autogolo de João Afonso (14) –, com o Tondela a revelar-se mais eficaz na resposta com classe do avançado angolano Miro (23), após lançamento lateral.



Os algarvios, que tiveram quase sempre o ascendente na partida, igualaram no arranque do segundo tempo, num cabeceamento de Paulo Vítor (46), antes de Tamble Monteiro falhar de forma incrível, a um metro da baliza (56).



A superioridade algarvia no jogo teve efeito prático com o 2-1, aos 72 minutos, num lance de insistência de Camilo Durán, que, aos 82, falhou oportunidade soberana para ‘matar’ a partida.



Com instinto de sobrevivência, o líder Tondela conseguiu evitar o segundo desaire consecutivo nos descontos, chegando ao empate num remate do dianteiro costa-marfinense Moudjatovic.