Liga 3 arranca em 09 de agosto, a mesma data das I e II ligas de futebol

A Liga de futebol (LPFP) já tinha divulgado no final de abril o início das competições profissionais da próxima época, mas hoje a FPF complementou a informação com outras provas sob a sua alçada, juntamente com as datas já conhecidas.



Na mesma nota, a FPF informa que a Liga sub-23 terá início em 11 de agosto e que o Campeonato de Portugal arrancará em 16 de agosto, estando a final desta competição agendada para 20 de junho de 2027.



Desde abril era conhecido o arranque das provas profissionais, com a II Liga a iniciar-se também em 09 de agosto, numa época que abre com a Supertaça, entre Torreense e FC Porto, numa janela possível entre 31 de julho e 02 de agosto.



Já a Taça de Portugal terá a primeira eliminatória em 30 de agosto, mas a terceira eliminatória, já com clubes da I Liga, será apenas em 18 de outubro, enquanto a quarta, com a entrada dos clubes em provas da UEFA, em 22 de novembro.



As meias-finais da próxima época serão disputadas em jogo único, em campo neutro, em 22 e 23 de maio, e a final em 30 de maio, enquanto a Taça da Liga terá a sua 'final four' entre 04 e 09 de janeiro do próximo ano.