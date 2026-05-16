Liga 3. Belenenses vence e apura-se para play-off de acesso à II Liga

O emblema lisboeta falhou o segundo lugar, de subida direta aos campeonatos profissionais, mas garantiu o terceiro posto e a consequente qualificação para o play-off, frente ao 16.º classificado da II Liga.



Na fase de subida da Liga3, o Belenenses somou 26 pontos, a dois da Académica, que alcançou a subida direta e se juntou ao Amarante, que já havia garantido o primeiro lugar e a promoção à II Liga na jornada anterior e terminou a fase com 31 pontos, enquanto o Mafra manteve o quarto lugar da série, com os mesmos 17.



A perspetiva de poder celebrar uma subida de escalão em casa levou a uma boa afluência de público afeto aos ‘azuis’ ao Restelo, que realizaram uma primeira parte pouco conseguida, mas regressaram dos balneários com outra disposição e obtiveram uma vitória incontestável.



As principais situações do primeiro tempo pertenceram ao Mafra, que, aos 25 minutos, viu o guarda-redes local Guilherme Oliveira defender para o travessão um cabeceamento de Iheanacho.



Cinco minutos volvidos, Rafael Moreira desviou de cabeça em direção da baliza, mas Miguel Bandarra, defesa dos ‘azuis’, afastou perto da linha de golo.



O Belenenses surgiu diferente para a segunda parte, com uma substituição após o intervalo - João Machado rendeu Miguel Bandarra - e uma mudança na atitude, bem mais proativa, que se refletiu em dois golos que encaminharam os do Restelo para o triunfo.



Diogo Leitão inaugurou o marcador, aos 55 minutos, surgindo oportuno na recarga a uma defesa incompleta de Francisco Lemos, e o ímpeto da equipa local conduziu-a a novo golo apenas sete minutos passados, aos 62, por Bruninho, que aproveitou um passe errado de Braima Sambu para se enquadrar com a baliza e avolumar a vantagem.



O Mafra ainda reduziu, por Rúben Pinto, servido por Samba Só à entrada da área, aos 89, e 'no último suspiro' da partida, quando os visitantes arriscavam em busca da igualdade e envolviam o seu guarda-redes na área contrária, João Gastão tirou proveito num contra-ataque e atirou para a baliza deserta, confirmando o 3-1 final.



A vitória alcançada revelou-se insuficiente para o Belenenses garantir a subida direta, mas confirmou o apuramento dos lisboetas para o play-off, com um adversário ainda por determinar.