Liga 3. Duas séries e uma segunda fase para definir subidas e descidas

De acordo com uma nota publicada esta quinta-feira no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol na Internet, a Liga 3, que arranca já em 2021/22, vai ser disputada por 22 emblemas oriundos do Campeonato de Portugal, mais os dois que descem da II Liga, divididos entre as séries Norte e Sul.Os quatro primeiros classificados de cada série avançam para a fase de apuramento de campeão, em que também serão repartidos em dois grupos. Os vencedores de cada agrupamento sobem à II Liga e defrontam-se numa final, a duas mãos, para apurar quem conquista o título de campeão da Liga 3.Nesta etapa, os segundos classificados de cada fase também se defrontam, igualmente em dois jogos, para determinar quem defronta o antepenúltimo classificado da II Liga, no "play-off" de subida e descida.Quanto à fase de manutenção e despromoção, as restantes equipas da Liga 3 serão divididas em quatro séries, com bonificação de pontos (os quintos posicionados de cada série, por exemplo, iniciam esta parte da competição no primeiro lugar, com oito pontos) e os clubes que terminarem no último posto de cada grupo são despromovidos ao Campeonato de Portugal.

Tanto na primeira fase como na segunda, os jogos serão sempre a duas voltas (casa e fora).