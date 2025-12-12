1.ª Liga
Futebol Nacional
Liga adia jogo entre Nacional e Tondela devido ao mau tempo na Madeira
A receção do Nacional ao Tondela, da 14.ª jornada da I Liga de futebol, inicialmente prevista para sábado, foi hoje adiada para uma data ainda por definir, anunciou a Liga de futebol.
Devido às condições meteorológicas adversas na ilha da Madeira, o voo que devia transportar a formação beirã foi cancelado, sendo que deverá ser anunciada uma nova data nas "próximas horas", segundo refere a Liga na sua nota de imprensa.
Mais de metade dos voos previstos para hoje, entre partidas e chegadas ao aeroporto da Madeira, acabaram cancelados devido ao mau tempo, que inclui precipitação, vento forte e agitação marítima.