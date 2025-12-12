Liga adia jogo entre Nacional e Tondela devido ao mau tempo na Madeira

Devido às condições meteorológicas adversas na ilha da Madeira, o voo que devia transportar a formação beirã foi cancelado, sendo que deverá ser anunciada uma nova data nas "próximas horas", segundo refere a Liga na sua nota de imprensa.

Mais de metade dos voos previstos para hoje, entre partidas e chegadas ao aeroporto da Madeira, acabaram cancelados devido ao mau tempo, que inclui precipitação, vento forte e agitação marítima.