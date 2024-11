Liga altera calendário de jogos da 14.ª jornada de equipas ainda na Taça

Os campeões nacionais passam a receber o Boavista um dia antes, no caso no sábado, 14 de dezembro, pelas 20:30, e não no domingo, como inicialmente programado.



Já as 'águias' visitam o AVS no domingo, mas pelas 18:00, numa semana em que jogarão ainda não para a Taça de Portugal mas para acertar calendário, retomando a visita ao Nacional da Madeira.



Os 'encarnados' já tinham anunciado, de resto, que esse encontro da oitava jornada da I Liga, interrompido aos nove minutos devido ao intenso nevoeiro na Madeira, seria retomado em 19 de dezembro, pelas 17:00.



Já o Estoril Praia-Casa Pia passou para o dia 15, pelas 20:30, numa 14.ª ronda com três partidas na segunda-feira, entre elas o dérbi minhoto entre Sporting de Braga e Famalicão, além do FC Porto-Estrela da Amadora e do Rio Ave-Vitória de Guimarães.







Programa da 14.ª jornada da I Liga:



- Sábado, 14 dez:



Farense -- Gil Vicente, 15:30.



Nacional -- Moreirense, 18:00.



Sporting -- Boavista, 20:30.



- Domingo, 15 dez:



Arouca-Santa Clara, 15:30.



AVS-Benfica, 18:00.



Estoril Praia-Casa Pia, 20:30.



- Segunda-feira, 16 dez:



Sporting de Braga -- Famalicão, 18:45.



FC Porto -- Estrela da Amadora, 20:15.



Rio Ave -- Vitória de Guimarães, 20:45.