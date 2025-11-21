Liga anuncia reunião de presidentes no dia em que Proença reúne principais clubes

“A 16.ª Cimeira de Presidentes da Liga Portugal vai realizar-se no próximo dia 04 de dezembro, no auditório do edifício-sede do organismo, no Porto, a partir das 10:00”, lê-se no comunicado da LPFP.



Praticamente seis meses depois do último encontro entre os líderes das 33 sociedades desportivas representadas nas competições profissionais, em 28 de maio último, a LPFP agendou novo encontro, que, segundo o organismo culmina sete meses de trabalho da liderança de Reinaldo Teixeira.



“A reunião magna terá em agenda três temas fundamentais para o futuro próximo futebol profissional: chave de distribuição dos direitos audiovisuais, quadros competitivos e infraestruturas desportivas”, detalha a LPFP.



Este anunciou ocorre numa manhã em que a FPF acolhe uma reunião com os presidentes dos principais clubes nacionais, casos de Benfica, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga.



O organismo liderado por Pedro Proença discute com Rui Costa, André Villas-Boas, Frederico Varandas e António Salvador o tema da distribuição dos valores das apostas desportivas feitas em Portugal em campeonatos estrangeiros, confirmou à Lusa fonte ligada ao processo.

