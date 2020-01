Liga aprova relvado do Cova da Piedade para receção ao Chaves

O tapete verde foi alvo de uma intervenção de recuperação urgente, depois de a LPFP ter interditado a sua utilização, em dezembro, devido ao mau estado de conservação, mas obteve, agora, luz verde para a realização do encontro de sábado, conforme informou uma fonte do clube da margem sul do Tejo.

Os trabalhos de recuperação do relvado não afetaram o calendário dos piedenses na II Liga, mas motivaram o adiamento do desafio com o Feirense, da Liga Revelação, para 4 de fevereiro, assim como a deslocação da receção ao Estoril para Alcochete, na terça-feira, desafio a contar também para o campeonato de sub-23, que os piedenses perderam por 3-2.