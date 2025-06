Liga aprova substituição adicional em caso de concussão já na próxima época

A exemplo do que já acontece em outras ligas, como a inglesa, a Liga aprovou a introdução de uma substituição adicional e permanente em casos de concussão, com o objetivo de reforçar a proteção da integridade física dos jogadores.



Foi igualmente aprovado um novo modelo para a reposição da bola em jogo, com a implementação do sistema de multibolas, que prevê a colocação de vários esféricos junto às linhas laterais, uma medida que visa aumentar o ritmo e a fluidez das partidas e que já tinha sido testada na 'final four' da Taça da Liga e nos play-offs de acesso aos dois principais escalões.



Além destas duas aleterações, a Assembleia Geral Extraordinária da Liga aprovou ainda um conjunto de alterações ao seu Regulamento de Competições, que entrarão em vigor já na temporada 2025/26, estando agora dependentes de ratificação pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A reunião magna, realizada no Auditório do Arena Liga Portugal, foi a primeira desde a entrada em funções da nova Direção Executiva e marcou a estreia do novo presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Saraiva.



As propostas apresentadas pela Direção da Liga foram aprovadas por larga maioria pelas sociedades desportivas presentes, sendo de notar as ausências de Rio Ave e Alverca, da I Liga, e do Mafra, que desceu à Liga 3.



As alterações ao Regulamento Disciplinar receberam também parecer favorável por parte dos clubes e serão agora remetidas à Direção da FPF, que terá de convocar uma Assembleia Geral para a respetiva ratificação.