Liga Conferência. Santa Clara pode `carimbar` play-off em casa com norte-irlandeses do Larne
O Santa Clara tem hoje tudo a favor para assegurar a passagem ao play-off da Liga Conferência de futebol, quando receber o Larne, equipa que já venceu na primeira mão, na Irlanda do Norte, por 3-0.
Com a vantagem de três golos, adquirida com os tentos de Wendel Silva e Gabriel Silva (dois), a formação açoriana deu mostras de ser claramente superior ao adversário e pode já começar a pensar na eliminatória seguinte, a última de acesso à fase de liga da competição.
O encontro entre Santa Clara e Larne está agendado para as 19:00 locais (20:00 em Lisboa), com arbitragem do dinamarquês Jakob Sundberg.
Caso confirme o favoritismo e siga em frente, o conjunto orientado por Vasco Matos vai defrontar no play-off o vencedor da eliminatória entre os kosovares do Ballkani e os irlandeses do Shamrock Rovers, que vai ser decidida hoje em Dublin, onde os anfitriões procuram recuperar da desvantagem de 1-0 da primeira mão.
Na eliminatória anterior, os açorianos superaram o Varazdin, ao perderem fora por 2-1 e ao vencerem por 2-0 em Ponta Delgada.
