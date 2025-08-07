Liga Conferência. Santa Clara vence e tem um pé no play-off

A jogar fora, depois de eliminar o Varazdin, o Santa Clara impôs-se ao Larne, na Irlanda do Norte. Wendel abriu o marcador após cruzamento de Gabriel Silva.





O jogador estaria ainda mais em destaque. Depois da assistência, o avançado brasileiro marcou mais dois golos, estabelecendo o resultado final em 3-0.





Um marcador que podia ter sido ainda mais dilatado, tendo em conta as oportunidades falhadas pela equipa de Vasco Matos.





Na próxima quinta-feira, no dia 14 de agosto, o Santa Clara joga a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, com um pé praticamente colocado no play-off de acesso à fase de liga da prova europeia.