Liga confirma falta de comparência do Cova da Piedade e vitória para Estoril Praia

O organismo indica que o "resultado foi definido ao abrigo do número 3 do artigo 16.º do Regulamento de Competições", ou seja, a falta de comparência não justificada de um clube a jogo oficial de uma competição por pontos determina a atribuição ao clube adversário dos três pontos correspondentes à vitória.

O desafio deveria ter acontecido em 30 de outubro, pelas 18:30, mas, à hora marcada, nenhuma das equipas compareceu no relvado, com os jogadores do Estoril Praia a limitaram-se a aguardar no túnel de acesso ao campo.

O Cova da Piedade enviou à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) um pedido de ausência justificada ao jogo, de acordo com uma fonte do clube da II Liga avançou à agência Lusa.

Contudo, segundo o que foi revelado pela diretora de competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Helena Pires, também à Lusa, "o pedido de ausência justificada do Cova da Piedade não teve cabimento regulamentar", acrescentando que o clube de Almada não solicitou o adiamento do encontro.

Posteriormente, o Cova da Piedade acusou a Liga de futebol de usar "dois pesos e duas medidas" por recusar o pedido de ausência justificada, argumentado e lembrando que "casos já verificados mereceram outras atenções e diligências", bem como "a alteração de calendários e das quarentenas impostas" devido à pandemia de covid-19.

Pelo menos 15 jogadores dos piedenses estão infetados com o novo coronavírus e dois dos que tiveram resultado negativo no teste ao SARS-Cov-2 foram considerados como contactos de alto risco pela autoridade de saúde local, que, após a realização do inquérito epidemiológico, determinou a medida de isolamento para todo o plantel.