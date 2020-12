Liga de clubes abre portas à introdução do VAR na II Liga

A diretora executiva da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Helena Pires, foi uma das oradoras na conferência “VAR Future Challenges” (Desafios Futuros do VAR), organizada hoje pelo Sporting, e destacou “a importância da I Liga ter sido uma das pioneiras” na introdução do VAR para lançar a ideia de estender a tecnologia ao escalão secundário.



“A Liga NOS foi uma das pioneiras na introdução da videoarbitagem, esperando que um dia também consigamos ter esta ferramenta na II Liga”, disse a diretora executiva do organismo que gere o futebol profissional português.



A responsável destacou ainda que o alinhamento da Liga com a direção da FPF “tem sido total ao longo deste processo” e que o organismo faz um “esforço contínuo para disponibilizar as melhores condições para a implementação do VAR”, reforçando que cabe à FPF a gestão do setor da arbitragem.



“Para a Liga, o que importa é a ferramenta desportiva. Todas as melhorias que possam ser trazidas para o protocolo são bem-vindas”, concluiu.



A conferência “VAR Future Challenges”, organizada pelo Sporting, decorreu hoje numa plataforma digital e contou também com as intervenções de vários antigos árbitros internacionais de futebol e de râguebi.