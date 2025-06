Liga de clubes aprova penúltima jornada com jogos à mesma hora

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) deu conta da aprovação, na AG extraordinária, sem declarações aos jornalistas, da substituição adicional e permanente por concussão e ainda a reposição de bola com a colocação de várias ao longo das linhas laterais e de fundo, abdicando dos ‘apanha-bolas’.



No entanto, segundo várias fontes dos clubes profissionais contactadas pela Lusa, entre “o vasto lote de propostas de alteração ao Regulamento das Competições”, foi aprovada a realização à mesma hora dos jogos da penúltima jornada, das equipas com a possibilidade de disputarem os mesmos lugares, à semelhança do que já sucedia nas 34.ª e últimas jornadas dos campeonatos profissionais.



Chumbadas foram as propostas de alteração ao Regulamento de Competições para a inversão dos bancos de suplentes, para que os visitantes não tivessem de coincidir sempre com a área de atuação do árbitro auxiliar número um, e a eliminação da possibilidade de ser indicado um estádio alternativo para a receção aos três ‘grandes’.



Relativamente ao Regulamento Disciplinar, e ainda de acordo com fontes oficiais dos clubes presentes na AG, foi esclarecida a forma de cumprimento dos castigos dos jogadores, que será sempre nos jogos oficiais seguintes da sua equipa, tendo ainda sido eliminada a inibição de os dirigentes suspensos intervirem publicamente no âmbito dos seus clubes, mantendo-se relativamente às sociedades desportivas.



Estas alterações ao regulamento disciplinar da LPFP têm, agora, de ser ratificadas pela AG da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) antes do início da época para aplicação nas edições de 2025/26 dos dois campeonatos profissionais.



Em estudo vão ficar outras propostas, como a divulgação dos áudios do videoárbitro (VAR), os pressupostos para a realização de jogos em estádios alternativos, nomeadamente quanto à distância em relação ao clube fundador da sociedade desportiva, e a já referida possibilidade de indicar um recinto diferente para os jogos com os ‘grandes’.