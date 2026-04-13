Liga de clubes candidata modernização e eficiência energética a apoios do PTRR

De acordo com o documento a que a Lusa teve hoje acesso, o organismo liderado por Reinaldo Teixeira propôs ao Executivo, no âmbito do Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), várias medidas, a começar pelo pedido de apoio aos clubes afetados pela catástrofe.

Neste capítulo, enquadrado no apoio à continuidade e recuperação da capacidade produtiva, a LPFP aponta as sociedades desportivas com danos nas suas instalações e perturbações nos calendários desportivos sejam reconhecidas como beneficiárias, sob condições simplificadas, da extensão de moratórias de crédito e de uma linha de crédito dedicada.

Apontando a União de Leiria como "exemplo paradigmático", o organismo que tutela as competições profissionais propõe a criação de um mecanismo de emergência específico para sociedades desportivas com danos diretos em infraestruturas por catástrofe, considerando as instalações desportivas como de interesse público.

O Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, construído para o Euro2004, sofreu danos calculados em 4,5 milhões de euros, não tendo ainda voltado a ser utilizado pelo emblema leiriense, quarto classificado da II Liga, após 29 jornadas.

Já visando o pilar da resiliência, a LPFP pretende que os estádios com mais de 5.000 lugares de capacidade sejam integrados no levantamento nacional de infraestruturas críticas, promovendo a sua certificação de resistência sísmica e a atribuição de incentivos fiscais aos clubes que invistam nisso.

O reforço da cibersegurança surge como proposta à proteção de dados no futebol profissional, através da classificação dos clubes como operadores de serviços essenciais, mas também da criação de um centro de resposta a incidentes cibernéticos para o desporto -- relacionados com bilheteira, gestão de acessos e direitos audiovisuais -- e de um programa de formação sobre esta matéria.

Sobre a resiliência energética, a LPFP solicita apoio financeiro a investimentos de eficiência energética nas infraestruturas desportivas, através, entre outros, da modernização da climatização e ventilação, instalação de iluminação LED, de forma a promover a autonomia operacional dos recintos desportivos com recurso a energia renovável (painéis fotovoltaicos).

Aproveitando o estímulo ao reforço tecnológico, à inteligência artificial e à inovação, a LPFP, mais uma vez, defende a criação de uma linha de financiamento para projetos de digitalização e modernização dos clubes, em setores como a bilheteira e a gestão de desempenho desportivo.

Quanto ao vetor dedicado à educação e ao ensino superior, a LPFP solicita a linha de financiamento dedicada a projetos de investigação, em parceria entre clubes e estabelecimentos de ensino superior, nas áreas da saúde, gestão, marketing, gaming, experiência dos adeptos e responsabilidade social e ambiental.

Em 12 de fevereiro último, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou o PTRR, para que o país possa recuperar economicamente das consequências dos temporais que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, provocando a destruição de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias.

Pelo menos 19 pessoas morreram, na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metade das mortes ocorreram em trabalhos de recuperação.

JP // VR

Lusa/Fim