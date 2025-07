Liga de clubes confirma Oliveirense na II Liga após exclusão do Boavista

A Oliveirense, que tinha sido despromovida à Liga 3 depois de ter ficado no 17.º posto do segundo escalão na última temporada, recebeu `luz verde` da Comissão de Auditoria da Liga de clubes e vai permanecer na II Liga, lê-se no comunicado divulgado no sítio oficial da Liga de clubes.

Esta confirmação surge no mesmo dia em que a Oliveirense anunciou a contratação do técnico Jorge Pinto para liderar a equipa.

O novo treinador, de 47 anos, estreia-se nas competições profissionais de futebol, depois de na época passada ter estado, até abril, ao comando do Fafe.

Jorge Pinto, que sucede a António Campos, treinou equipas como o Amarante, Lusitânia de Lourosa, Salgueiros e Infesta, deixou uma curta mensagem aos adeptos, garantindo que o seu objetivo é "unir o clube aos adeptos e à cidade".