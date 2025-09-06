Liga de Clubes confirma receção do Benfica ao Rio Ave em 23 de setembro

O desafio da ronda inaugural entre ‘encarnados’ e vila-condenses foi adiado devido ao duplo confronto do Benfica com os franceses do Nice, no início de agosto, para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que os lisboetas ultrapassaram em duas mãos (2-0, em França, e 2-0, em Lisboa).



As ‘águias’ confirmaram depois a presença na fase de liga da ‘Champions’, na qual também está o Sporting, tendo vencido no play-off de acesso os turcos do Fenerbahçe (0-0, em Istambul, e 1-0, na Luz).



A equipa comandada por Bruno Lage ocupa o quarto lugar do campeonato, com nove pontos, os mesmos de Sporting (terceiro) e Moreirense (quinto), enquanto o Rio Ave é 11.º, com três.