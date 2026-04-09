Liga de clubes felicita árbitro João Pinheiro pela nomeação

“Esta nomeação representa um motivo de enorme orgulho para todo o futebol português e um reconhecimento inequívoco da competência, dedicação e qualidade da arbitragem nacional”, refere em comunicado o presidente da LPFP, Reinaldo Teixeira.



Doze anos após a última presença, João Pinheiro está no lote de 52 árbitros principais que vão dirigir os 104 jogos do Mundial2026, entre 11 de junho e 19 de julho, que conta com Portugal no Grupo K, juntamente com República Democrática do Congo, Colômbia e Uzbequistão.



“João Pinheiro é um exemplo de profissionalismo e de evolução contínua. Esta presença no Mundial2026 reforça o prestígio internacional da arbitragem portuguesa e demonstra que o talento nacional, nas suas mais variadas vertentes, continua a afirmar-se nos maiores palcos do futebol mundial”, destacou.



Árbitro de primeira categoria desde 2015 e internacional desde 2016, João Pinheiro, de 38 anos, advogado, natural de Vila Nova de Famalicão, foi promovido à categoria de elite da FIFA em 2025.



Com mais de 200 jogos arbitrados nas competições profissionais em Portugal, marcou presença no Mundial de Sub-20, foi VAR na final da Liga dos Campeões de 2024/25, e apitou a Supertaça Europeia de 2025.



O árbitro da associação de Braga, que vai ter como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, vai suceder a Pedro Proença, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, como ‘juiz’ de campo na fase final de um Mundial.



Antes de Proença, em 2014, Portugal esteve representado com árbitros de campo por Vieira Costa (1954), Joaquim Campos (1958 e 1966), Saldanha Ribeiro (1970), António Garrido (1978 e 1982), Carlos Valente (1986 e 1990), Vítor Pereira (1998 e 2002) e Olegário Benquerença (2010).



Em 2018, Portugal não teve nenhum árbitro principal na Rússia, mas esteve representado por Artur Soares Dias e Tiago Martins, que desempenharam as funções de videoárbitro, enquanto no Mundial2022, no Qatar, não esteve nenhum luso.



Além de João Pinheiro, o árbitro setubalense André Narciso, de 43 anos, também estava na lista de pré-selecionados para a competição como videoárbitro, mas acabou por ficar fora do lote dos escolhidos.



