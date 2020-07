Liga de clubes felicita FC Porto pelo título de campeão de futebol

"A Liga Portugal, na pessoa do Presidente, Pedro Proença, felicita o FC Porto, os seus jogadores, equipa técnica, `staff` e dirigentes, pela conquista do 29.º título de campeão nacional do palmarés", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial da Liga de clubes.

O FC Porto assegurou hoje a conquista do seu 29.º título de campeão português de futebol, ao vencer o Sporting por 2-0, no Estádio do Dragão, no Porto.

Danilo Pereira, aos 64 minutos, e o maliano Marega, aos 90+1, selaram o triunfo do `onze` de Sérgio Conceição, que, com duas rondas por disputar, passou a somar 79 pontos, contra 71 do Benfica, segundo classificado.