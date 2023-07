Liga de clubes interdita relvado do Estádio do Bessa de forma preventiva

O relvado do Estádio do Bessa, no Porto, foi hoje interditado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no dia seguinte à receção do primodivisionário Boavista à União de Leiria, do escalão secundário, na Taça da Liga.

“Na sequência dos critérios infraestruturais do Manual de Licenciamento, e após nota de 1,35 no jogo, referente à primeira fase da Taça da Liga, a LPFP notificou a sociedade desportiva ‘axadrezada’ da imediata e preventiva interdição para qualquer uso do relvado do Estádio do Bessa”, indicou o organismo, em nota emitida através do seu sítio oficial.



A União de Leiria abrilhantou o regresso às competições profissionais 11 anos depois na segunda-feira, ao vencer o Boavista no desempate por grandes penalidades (5-4), após um empate sem golos no tempo regulamentar, selando a continuidade na Taça da Liga.



“Esta interdição durará até que o relvado apresente condições adequadas à salvaguarda da integridade física dos atletas e à valorização das competições”, acrescentou a LPFP.



Um dia depois de se ter estreado oficialmente na temporada 2023/24 com uma partida à porta fechada no Bessa, o Boavista vincou que tem decorrido “há várias semanas uma intervenção” no relvado do próprio recinto, que “foi recentemente atacado por um fungo”.



“Na sequência da suspensão preventiva decretada pela LPFP, o Boavista explica que continua a trabalhar afincadamente com a empresa de manutenção para resolver o mais rapidamente possível essa situação”, sublinharam os ‘axadrezados’, convictos de que o relvado “vai estar em plenas condições” para a receção ao campeão nacional Benfica na primeira ronda da I Liga, prevista para decorrer no fim de semana de 12 e 13 de agosto.