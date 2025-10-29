Liga de clubes “não tem qualquer intenção” de promover jogos fora de Portugal

O presidente da LPFP, Reinaldo Teixeira, assinalou que qualquer exceção terá de ser aprovada pelos clubes participantes nas I Liga, II Liga e Taça da Liga, e inserida num programa que garanta a deslocação de adeptos sem custos acrescidos.



“Não existe intenção da Liga Portugal em promover jogos das competições que organiza fora do território português. A nossa posição é clara quanto a isso e nem sequer temos conhecimento de qualquer abordagem nesse sentido. É hora de sossegar os adeptos de todos os emblemas profissionais”, observou Reinaldo Teixeira.



Além do debate de ideias e projetos relacionados com a experiência do adepto e a sua importância na indústria do futebol profissional, foi também decidida a criação de um grupo de trabalho com vista à elaboração de planos e ações centradas no adepto, bem como a marcação de reuniões entre a Liga de clubes, a APDA e responsáveis por grupos organizados de adeptos.



Apesar de a reunião entre a LPFP e a APDA ter ocorrido na sexta-feira, a LPFP apenas divulgou hoje essa informação.

