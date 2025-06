Liga de clubes oficializa Boavista fora das competições profissionais

“Após reunião da Comissão de Auditoria, constituída por dois elementos da Liga Portugal, um da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), um dos Sindicato de Jogadores (SJ) e um da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), informa-se que, por não ter apresentado qualquer documentação relativamente a três critérios financeiros, a candidatura da Boavista Futebol Clube, Futebol SAD não foi admitida”, anunciou o organismo.



Os ‘axadrezados’ falharam os comprovativos da inexistência de dívidas a sociedades desportivas, não conseguiram provar que estão em dia com os futebolistas, treinadores e funcionários, além de não arranjarem um documento que certifique a regularidade da situação contributiva perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social.



Em comunicado no seu site, a Liga de clubes informa que, “como consequência” dessa tripla falha do emblema portuense, vai iniciar hoje “o prazo de candidatura à participação da União Desportiva Oliveirense - Futebol, SAD”, que terá de cumprir com os mesmos requisitos para poder competir na II Liga.



É precisamente no segundo escalão do futebol português que se apresentam as equipas B de três SAD, nomeadamente Benfica, FC Porto e Sporting.



O documento da Liga revela ainda que o Casa Pia vai manter-se na casa emprestada de Rio Maior, porém nos seus jogos em casa também competirá em Leiria.



De igual modo, o Estrela da Amadora continuará na Reboleira, contudo disputará igualmente alguns desafios no municipal de Rio Maior.



Novidade o facto do Santa Clara realizar algumas partidas no Estádio do Algarve, apesar de se manter em São Miguel.



O AVS também vai dividir-se entre a Vila das Aves e o estádio do Vizela, equipa com a qual disputou o ‘play-off’ de subida, tendo garantido a manutenção na I Liga.