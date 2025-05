Liga debate centralização dos direitos audiovisuais

Os presidentes das sociedades desportivas da I Liga e da II Liga sublinharam a necessidade de acelerar o processo de centralização, tendo identificado como urgentes a definição da chave de repartição de receitas, os impactos na organização das competições e a clarificação do modelo a apresentar ao mercado.



No plano institucional, a direção executiva comprometeu-se a tentar antecipar a próxima reunião com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), marcada para 19 de junho, por ser determinante na elaboração de orçamentos e no alinhamento estratégico entre entidades.



A reunião permitiu ainda discutir a uniformização de procedimentos com a FPF, a renegociação de encargos partilhados e uma proposta para alterar a distribuição das receitas das apostas em ligas estrangeiras, além da reativação do programa de prevenção de resultados combinados.



Dados logísticos em discussão



A LPFP apresentou, ainda, um balanço financeiro atualizado, referindo perdas de recursos humanos e um desvio significativo no investimento no Arena Liga Portugal, o novo edifício da sede, que passou de 17,5 para 26,4 milhões de euros, refletindo-se num aumento substancial dos custos operacionais.



Ainda sobre o edifício, os clubes delegaram na direção executiva a decisão sobre o arrendamento do quinto piso do edifício, com a condição de considerar as melhores condições de mercado e otimizar a gestão do património da Liga.



O atual modelo competitivo também foi alvo de reflexão, com a LPFP a dar continuidade à auscultação dos clubes e avançará para votação em fase posterior, com o objetivo é garantir um modelo sustentável, alinhado com a nova realidade do setor audiovisual e das receitas futuras.



Em matéria de seguros desportivos, foi garantida a manutenção do valor do prémio pago pelos clubes para a nova época, acompanhada de uma redução do período de franquia, que passará de 120 para 90 dias, reforçando a proteção aos profissionais.



A próxima edição da Cimeira de Presidentes, a 16.ª, foi agendada para novembro deste ano, dando continuidade ao ciclo de debate e concertação sobre o futuro do futebol profissional português.