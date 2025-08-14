Liga Europa. Sporting de Braga tenta confirmar play-off na receção ao Cluj

Os 'arsenalistas' bateram os romenos com dois golos do médio francês Gorby, aos 17 e 50 minutos, tendo, pelo meio, o gambiano Sheriff Sinyan ainda empatado o encontro, aos 29, mas o tento foi insuficiente para a sua equipa dar a volta ao marcador.



Em vantagem na eliminatória, a formação orientada pelo espanhol Carlos Vicens tentará confirmar hoje o favoritismo, defrontando, caso siga em frente, na ronda seguinte o vencedor da eliminatória entre o Lincoln Red Imps (Gibraltar) e o Noah (Arménia), que empataram 1-1 no primeiro jogo.



O encontro entre Sporting de Braga e Cluj, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da segunda competição europeia de clubes, está agendado para as 19:30, com arbitragem do alemão Sascha Stegemann.



Os minhotos iniciaram a temporada com a disputa da segunda pré-eliminatória, frente ao Levski Sófia, que bateram graças à vitória por 1-0, com um golo no prolongamento de Fran Navarro, no segundo jogo, depois do empate 0-0 na Bulgária.